В Брянске во дворе дома водитель микроавтобуса сбил 5-летнюю девочку
Малышка получила перелом ключицы
Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.
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В Володарском районе Брянска водитель «Пежо Боксер» сбил пятилетнюю девочку во дворе дома. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины шестого вечера в понедельник, 3 июня, возле дома №5 на улице Горняков, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.
Автомобилист двигался по дворовой территории. Девочка шла с матерью.
У ребенка диагностировали перелом ключицы. Экспертиза показала, что водитель был трезвый.
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ИСТОЧНИК KP.RU