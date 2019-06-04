В Брянске во дворе дома водитель микроавтобуса сбил 5-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 10:13 2019-06-04T10:13:04+03:00

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В Володарском районе Брянска водитель «Пежо Боксер» сбил пятилетнюю девочку во дворе дома. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины шестого вечера в понедельник, 3 июня, возле дома №5 на улице Горняков, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Автомобилист двигался по дворовой территории. Девочка шла с матерью.

У ребенка диагностировали перелом ключицы. Экспертиза показала, что водитель был трезвый.

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ИСТОЧНИК KP.RU