Брянский подросток выпрыгнул из окна после ссоры с матерью

СЕГОДНЯ 16:06 2019-06-03T16:06:12+03:00

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Брянский подросток выпрыгнул из окна второго этажа после ссоры с матерью. ЧП случилось утром в воскресенье, 2 июня, в квартире в Новозыбкове. 16-летний парень отделался ушибом стопы. Пострадавший обратился за помощью к медикам. Подросток рассказал, что собирался отправиться к бабушке, пишет «Брянск.Новости».

Местные полицейские проводят проверку по факту случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU