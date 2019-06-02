В ДТП у Партизанской поляны под Брянском пострадал водитель легковушки

СЕГОДНЯ 16:05 2019-06-02T16:05:19+03:00

Машина после столкновения с другой иномаркой съехала в кювет

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В ДТП у Партизанской поляны под Брянском пострадал водитель «Рено Меган». Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины третьего дня в субботу, 1 июня, на 110 километре трассы Орел-Смоленск, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

42-летний водитель «Рено», ехавший со стороны Брянска в сторону Орла, не учел дистанцию до впереди идущего автомобиля «Пежо 308» и столкнулся с ним. Потом «Рено» съехал в кювет. Очевидцы пишут, что иномарка загорелась.

Травмы получил водитель «Рено». С травмой живота, внутренним кровотечением и вывихом правого бедра мужчину госпитализировали в Брянскую областную больницу. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU