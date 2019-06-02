В Новозыбкове автомобилистка на иномарке сбила 5-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 10:44 2019-06-02T10:44:43+03:00

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В брянском городе Новозыбков автомобилистка на автомобиле «Вортекс Эстина» сбила пятилетнюю девочку. Малышка переходила дорогу в неположенном месте.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины шестого вечера в субботу, 1 июня, на улице Юбилейной, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Женщина на иномарке ехала со стороны улицы Дыбенко в сторону улицы Федяева. И сбила ребенка.

Девочка получила ушибы и ссадины головы и лица. Пострадавшую госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU