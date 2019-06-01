В Брянске на парковке гипермаркета горела легковушка
Пожар потушили за 12 минут
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В Советском районе Брянска на парковке гипермаркета горел легковой автомобиль. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 23.12 в пятницу, 31 мая. На место выехали две пожарные машины. Спасатели прибыли через семь минут, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Оказалось, что горит моторный отсек легковушки.
С огнем справились за 12 минут. В 23.31 пламя потушили. Во время пожара никто не пострадал. Эксперты выясняют, почему загорелся двигатель.
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ИСТОЧНИК KP.RU