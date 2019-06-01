В Брянске около реки прорвало канализационный коллектор

СЕГОДНЯ 10:12 2019-06-01T10:15:13+03:00

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В Брянске около реки Десны прорвало канализационный коллектор. Авария случилась 30 мая в Бежицком районе. В одном из двух стальных коллекторов диаметром один метр разошелся сварной шов. Образовалась трещина размером три сантиметра. Сточные воды вышли на поверхность.

Коллектор идет от канализационно-насосной станции №4 в сторону Советского района. Этому участку трубы больше 40 лет. Река расположена в 400 метрах от них.

Утечку устранили за 40 минут, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. После этого начали ремонтировать трубу. Поврежденный шов удалось починить в тот же день к одиннадцати часам вечера.

Во время ремонта на коллектор установили заглушку, чтобы сточные воды не выходили на поверхность. В горводоканале сообщили, что утечка была непродолжительной, поэтому сточные воды в Десну попасть не должны.

Ситуацию после аварии контролирует Роспотребнадзор и природоохранная прокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU