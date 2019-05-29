В Брянске на проспекте Ленина в июне установят новые светофоры
В Брянске на проспекте Ленина в июне установят новые светофоры. Регулировать движение они будут на площади Ленина, у кафедрального собора и у остановки «Гостиница Брянск». «Зебру» у дамбы через Судок ликвидируют.
До 1 июля также должны завершить все работы на проспекте: положить новый асфальт, отремонтировать освещение и нанести разметку, сообщают в пресс-службе областного правительства.
Капитальный ремонт дороги продолжится по улицам Дуки и Бежицкой. На ремонт улицы Бежицкой, а также улиц Литейной и Красноармейской контракт пока не заключен. Это планируют сделать в июне.
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ИСТОЧНИК KP.RU