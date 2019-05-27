За неделю мошенники обманули 14 брянцев

СЕГОДНЯ 18:18 2019-05-27T18:18:23+03:00

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За неделю мошенники обманули 14 жителей Брянской области. Потерпевшие перевели злоумышленникам 680 тысяч 900 рублей, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.

В трети случаях преступники представлялись сотрудниками банков. Они рассказывали о заморозке подозрительного денежного перевода или ошибочной операции. Узнавали у владельцев данные банковских карт и снимали с них деньги. Таким способом брянцы лишились почти 200 тысяч рублей за неделю.

Двое жителей региона переводили деньги мошенникам, пытаясь вызволить из «беды» родственника. Трое брянцев «помогли» знакомым деньгами, получив сообщения в соцсетях.

Трое жителей Брянска лишились денег, рассчитывая получить предоплату за выставленный на продажу через интернет товар. Последней на данный момент жертвой мошенников стал 52-летний житель Дятьковского района. Он согласился купить дизельное топливо по заниженной цене и перевел преступникам 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU