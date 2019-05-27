2019-05-27T17:34:17+03:00
Происшествия

Трем брянцам предъявили обвинение за похищение человека и вымогательство

Обвиняемые содержатся под стражей
Марина АНТОНОВА
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От родственников мужчины требовали передать почти один миллион рублей.От родственников мужчины требовали передать почти один миллион рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Трем жителям Брянска, которым от 22 до 27 лет, предъявили обвинение за похищение человека и вымогательство. В зависимости от роли каждого соучастника их обвиняют в преступлениях, совершенных группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.

- По версии следствия, молодые люди 18 мая похитили жителя Брянска и увезли его на машине в Новозыбков, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Потерпевшего удерживали в одном из помещений, били его. От родственников мужчины требовали передать почти один миллион рублей.

По горячим следам преступников задержали сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД. Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемых арестовали, сейчас они содержатся под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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