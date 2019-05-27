2019-05-27T17:15:01+03:00
Спорт

Команда брянских журналистов одержала победу в международном турнире по футболу

За победу боролись шесть команд
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Спорт-32".Фото: "Спорт-32".
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Команда брянских журналистов одержала победу в III Международном турнире по футболу. Соревнования прошли в субботу, 25 мая, в Ереване, сообщает «Спорт-32».

За победу боролись шесть команд: две из Армении, по одной из Грузии и Литвы. Россию представляли команды спортивного телеканала «МАТЧ ТВ» и сборная журналистов Брянской области.

Матчи проходили одновременно на трех площадках искусственного поля клуба «Пюник». Все команды сразились друг с другом в 20-минутных поединках.

Наши земляки выиграли все матчи и заняли первую ступеньку пьедестала. «Серебро» досталось журналистам из Литвы, третье место завоевали хозяева турнира – команда Еревана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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