В школах Клетнянского района не организовали двухразовое питание для детей-инвалидов

СЕГОДНЯ 15:18 2019-05-27T15:18:47+03:00

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В школах Клетнянского района не было организовано полноценное двухразовое питание для детей-инвалидов. Нарушения нашла прокуратура во время проверки. Бесплатное питание положено этой категории учащихся по закону. В образовательных организациях района обучаются 19 таких ребят. Но дважды в день их не кормили.

Устранить нарушения потребовали от главы администрации Клетнянского района, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Представление внесли также главе района, в котором потребовали закрепить в местном законодательстве порядок выделения денег на питание детей-инвалидов.

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ИСТОЧНИК KP.RU