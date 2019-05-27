В Дятькове легковушка врезалась в мотоцикл

СЕГОДНЯ 12:01 2019-05-27T12:01:43+03:00

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В брянском городе Дятьково автомобиль ГАЗ-3110 врезался в мотоцикл «Ямаха». Дорожно-транспортное происшествие случилось около девяти часов вечера в воскресенье, 26 мая, на улице Московской, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

63-летний водитель «Волги» поворачивал налево на перекрестке. Автомобилист не уступил дорогу 32-летнему мотоциклисту, который ехал по главной дороге. Травмы получила 21-летняя пассажирка мотоцикла. Девушке поставили диагноз «ушиб тазобедренного сустава». Пострадавшую отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU