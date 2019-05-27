Жители Красногорского района получили условные сроки за аферы с материнским капиталом

СЕГОДНЯ 11:45 2019-05-27T11:45:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Трое жителей Красногорского района получили по году и двум месяцам лишения свободы условно за аферу с материнским капиталом. Организаторам преступления также назначили штрафы по 30 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Незаконную схему обналичивания материнского капитала в 2017 году придумал муниципальный служащий, который работал в одном из органов местного самоуправления в Красной Горе. Он предложил своему знакомому фиктивно продать квартиру с использованием материнского капитала. После «продажи» квартира возвращалась владельцу. А деньги, на тот момент субсидия составляла 408 тысяч рублей, поделили между собой чиновник, его знакомый и обладатель материнского капитала.

В конце 2017 года по похожей схеме злоумышленники решили провернуть еще одну аферу. Но Пенсионный фонд оказал в выдаче денег уже по заключенной сделке.

Преступники вернули 300 тысяч рублей ущерба. По оставшейся сумме суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. Злоумышленники признали свою вину.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU