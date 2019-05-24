Двое брянских полицейских заставили прохожего украсть детали железной дороги

СЕГОДНЯ 16:53 2019-05-24T16:53:55+03:00

Суда полицейские будут дожидаться под стражей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Сотрудники брянской полиции подвели под статью невиновного человека. Как сообщает пресс-служба областной транспортной прокуратуры, уголовное дело за превышение должностных полномочий завели на двух сотрудников Брянского ЛО МВД России на транспорте.

По предварительной версии, стражи порядка нашли случайного человека и заставили его похитить с территории железнодорожного предприятия детали пути.

- Все это полицейские проделали, чтобы показать видимость работы в раскрытии преступлений, - рассказали в пресс-службе. – А над невиновным гражданином состоялся суд.

Сейчас решается вопрос о заключении задержанных полицейских под стражу.

Напомним, на днях в Брянске прошел суд по аналогичному делу. За решетку отправился старший оперуполномоченный отдела полиции №1, который также завел уголовное дело на невиновного человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU