В Брянске осудили полицейского, подставившего под статью невиновного

21 Май 11:15 2019-05-21T11:15:24+03:00

Кроме того, брянца лишили специального звания – старший лейтенант полиции. Фото: Евгения ГУСЕВА

Бывший правоохранитель отправится в колонию на 5,5 лет

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Бывший полицейский из Брянска выслушал приговор. Старшего оперуполномоченного отдела полиции №1 признали виновным в превышении должностных полномочий, а также незаконной передаче боеприпасов и взрывного устройства.

Выяснилось, в прошлом году правоохранитель пожелал улучшить свои ведомственные показатели и завел уголовное дело на невиновного человека.

- Сотрудник полиции изготовил протокол явки с повинной, внеся в него ложные сведения, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Он уговорил свидетеля подтвердить следователю показания. Все это привело к заключению под стражу невиновного.

Преступления выявили сотрудники регионального управления ФСБ.

Суд приговорил бывшего полицейского к 5,5 годам колонии общего режима, с лишением права работать в органах на два года. Кроме того, брянца лишили специального звания – старший лейтенант полиции.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU