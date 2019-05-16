14-летний подросток из Дубровки украл мопед за 70 тысяч рублей
14-летнего жителя брянского поселка Дубровка обвиняют в краже мопеда за 70 тысяч рублей. В полицию обратился 18-летний потерпевший. Он рассказал, что оставил на несколько минут мопед около дома. Потом вернулся, чтобы поставить его в гараж. Но мопеда и след простыл. Инцидент произошел в конце марта.
- Полицейские выяснили, что к краже причастен несовершеннолетний, который состоит на учете в отделе ПДН, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Парень признался в краже.
Подросток рассказал, что шел с приятелем и увидел оставленный без присмотра мопед. Он быстро спрятал его в укромное место. Потом перекрасил мопед и несколько недель выждал, пока уляжется шумиха. Похищенный мопед на ноутбук согласился поменять житель соседней Сещи.
Мопед вернули законному владельцу. А юному злоумышленнику грозит до пяти лет колонии. Ему уже предъявили обвинение.
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ИСТОЧНИК KP.RU