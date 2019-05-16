Житель Брасовского района за месяц стащил с веранды знакомого все инструменты
54-летнего жителя поселка Локоть подозревают в краже инструментов с веранды дома знакомого. На мужчину завели уголовное дело.
В полицию обратился 60-летний потерпевший. Он рассказал, что собрался сделать ремонт. Но обнаружил, что на веранде нет дрели, шуруповерта, перфоратора и еще нескольких инструментов. Когда они пропали, пенсионер не знал.
- Полицейские за сутки вычислили и задержали подозреваемого, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Им оказался уже судимый местный житель.
Задержанный рассказал, что в течение месяца навещал приятеля. И каждый раз на обратном пути с собой прихватывал какой-нибудь инструмент.
За кражу брянцу грозит до двух лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU