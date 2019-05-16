В Брянске пройдет фестиваль радиоуправляемых машин

СЕГОДНЯ 12:46 2019-05-16T12:53:12+03:00

Он состоится 31 мая на Кургане Бессмертия

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В Брянске на Кургане Бессмертия пройдет фестиваль радиоуправляемых машин «Вливайся». Он состоится в пятницу, 31 мая, в 15.30, сообщают в отделе молодежной политики горадминистрации.

Посоревноваться в индивидуальных заездах смогут все желающие. На фестивале пройдет семейная эстафета и конкурс рисунков на асфальте «Гоночная машина». Зрителей ждут показательные выступления опытных гонщиков.

Регистрация на фестиваль открыта до 28 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU