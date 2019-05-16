В Брянске пройдет фестиваль радиоуправляемых машин
Он состоится 31 мая на Кургане Бессмертия
Зрителей ждут показательные выступления опытных гонщиков.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Брянске на Кургане Бессмертия пройдет фестиваль радиоуправляемых машин «Вливайся». Он состоится в пятницу, 31 мая, в 15.30, сообщают в отделе молодежной политики горадминистрации.
Посоревноваться в индивидуальных заездах смогут все желающие. На фестивале пройдет семейная эстафета и конкурс рисунков на асфальте «Гоночная машина». Зрителей ждут показательные выступления опытных гонщиков.
Регистрация на фестиваль открыта до 28 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU