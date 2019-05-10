В Брянске водитель иномарки сбил женщину с детской коляской

СЕГОДНЯ 17:19 2019-05-10T17:19:04+03:00

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В Фокинском районе Брянска в ДТП пострадал шестимесячный ребенок, которого женщина везла в коляске. Автоавария случилась около четырех часов дня в четверг, 9 мая, на проспекте Московском, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

25-летний водитель «Рено Флюенс» двигался задним ходом и сбил 26-летнюю женщину с коляской. Пострадавшую с ушибом плеча и локтя отпустили домой. А малыша пришлось госпитализировать. Ему поставили диагноз «закрытый перелом теменной кости».

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU