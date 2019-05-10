Артист брянского драмтеатра Юрий Киселев поедет на Каннский фестиваль
Артист Брянского театра драмы Юрий Киселев поедет на Каннский фестиваль, который откроется 14 мая. В конкурсную программу включили фильм режиссера Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске», где сыграл брянский актер. Работа будет представлена в номинации «Особый взгляд», сообщают в пресс-службе драмтеатра.
В маленьком городке все на виду. Роман между главными героями скрыть не получается. Об их отношениях быстро узнают в их семьях и соседи.
Юрий Киселев играет мужа главной героини. Он снимался у Ларисы Садиловой в картине «Ничего личного». А в фильме «Сынок» сыграл журналиста.
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ИСТОЧНИК KP.RU