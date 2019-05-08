Жительница Брянска три оплачивала покупки картой пенсионера

СЕГОДНЯ 10:41 2019-05-08T10:41:24+03:00

Изменить размер текста: A A

49-летнюю жительницу Брянска подозревают в том, что она похитила 9,5 тысяч рублей с карты пенсионера. В полицию обратился 79-летний потерпевший из Советского района. Он рассказал, что с его счета списали деньги. Также он обнаружил пропажу банковской карты.

- Сотрудники уголовного розыска вычислил злоумышленницу, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Женщина призналась, что нашла чужую карту и три дня оплачивала ей покупки в продуктовых магазинах.

Злоумышленнице предъявили обвинение по статье «Мошенничество». Ей грозит штраф до трех тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU