В сквере Морозова в Бежице насчитали шесть сломанных лавок

СЕГОДНЯ 13:31 2019-05-07T13:31:59+03:00

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В сквере имени Александра Морозова в Бежицком районе Брянска насчитали шесть сломанных лавок. Фотографии скамеек появились в социальных сетях. Горожане гадают, кто ломает лавки: вандалы или доски не выдержали нагрузки, так как на их стоимости решили сэкономить.

В начале апреля в сквер Морозова приезжал заместитель мэра Брянска Сергей Хоменков. Тогда была сломана только одна лавка. Чиновник нашел недочеты, который допустил подрядчик во время ремонта сквера. Их обещали устранить.

Сквер Морозова отремонтировали в прошлом году по программе "Формирование комфортной городской среды". В этом году планируют привести в порядок Майский парк.

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ИСТОЧНИК KP.RU