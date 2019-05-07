В Брянске из горящей девятиэтажки на улице Энгельса спасли 11 человек

СЕГОДНЯ 11:23 2019-05-07T11:23:35+03:00

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В Володарском районе Брянска из горящего девятиэтажного дома спасли 11 человек, из них двое детей. Сообщение о пожаре на улице Энгельса поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 21.36 в понедельник, 6 мая. На место выехали две пожарные машины и автолестница. Через четыре минуты спасатели прибыли, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Пожарные выяснили, что очаг возгорания находится в квартире на четвертом этаже. На кухне загорелась мебель. Из-за сильного задымления в горящей квартире пришлось привлечь три звена газодымозащитной службы. Через 25 минут с огнем удалось справиться.

25 жильцов из подъезда вывели на улицу. Девяти взрослым и двоим детям пришлось выбираться из дома со спасательными масками.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Эксперты выясняют, почему загорелась мебель.

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ИСТОЧНИК KP.RU