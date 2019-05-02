Брянские колледжи и техникумы получат 57,4 миллиона рублей на создание мастерских

СЕГОДНЯ 16:43 2019-05-02T16:43:44+03:00

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Четыре брянских колледжа и техникума получат 57,4 миллиона рублей на создание мастерских. Деньги выделят из федерального бюджета, сообщают в правительстве Брянской области. Их потратят на оснащение мастерских по определенным специальностям. Ученики смогут в них получить практическую подготовку по современным стандартам, в том числе и стандартам Ворлдскиллс Россия. Для этого закупят оборудование и приобретут для него программное обеспечение.

Почти 6 миллионов рублей получит «Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг». Здесь появится мастерская по направлению «Искусство, дизайн и сфера услуг». 18 миллионов рублей потратят в «Брянском строительном колледж имени Н.Е. Жуковского» на мастерскую «Строительство». Направление «Сельское хозяйство» будут развивать в «Почепском механико-аграрном техникуме». На это выделили 27,6 миллиона рублей. 5,9 миллиона рублей направят на создание мастерской «Социальная сфера» в «Брянском профессионально-педагогическом колледже».

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ИСТОЧНИК KP.RU