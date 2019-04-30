В Почепе после столкновения машину отбросило на пешехода с детской коляской
В брянском городе Почеп столкнулись «Лада Приора» и ГАЗ. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины пятого вечера в понедельник, 29 апреля, на улице Стародубской.
23-летний водитель «Лады» не учел дистанцию до впереди идущего автомобиля и столкнулся с ним. После легковушку развернуло и откинуло на обочину. А там стол 23-летний пешеход с детской коляской.
Молодой человек получил ушибы и ссадины, его госпитализировали, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Годовалая девочка, которая сидела в коляске, также получила травмы. У малышки диагностировали травму и ушиб головы, сотрясение мозга, ссадины плеча. Пострадавшую девочку положили в больницу.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU