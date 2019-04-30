Заключенного брянской колонии отправили в тюрьму за нарушения

СЕГОДНЯ 08:47 2019-04-30T08:47:19+03:00

Постановление суда пока не вступило в силу. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

26-летний молодой человек отбывает наказание за преступления, связанные с продажей наркотиков

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Заключенного колонии в Брасовском районе отправили в тюрьму за нарушения порядка. 26-летнего молодого человека признали злостным нарушителем.

- 29 июня 2016 года осужденный выслушал свой приговор в Гагаринском районном суде в Москве, - рассказывают в пресс-службе прокуратура Брянской области. За наркопреступления он получил 8,5 лет колонии строгого режима.

За время отбывания наказания в брянской колонии заключенный нарушил установленный в исправительном учреждении порядок больше 400 раз. Поэтому суд постановил перевести осужденного на 2,5 года из колонии строгого режима в тюрьму.

Постановление суда пока не вступило в силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU