Заключенного брянской колонии отправили в тюрьму за нарушения
Заключенного колонии в Брасовском районе отправили в тюрьму за нарушения порядка. 26-летнего молодого человека признали злостным нарушителем.
- 29 июня 2016 года осужденный выслушал свой приговор в Гагаринском районном суде в Москве, - рассказывают в пресс-службе прокуратура Брянской области. За наркопреступления он получил 8,5 лет колонии строгого режима.
За время отбывания наказания в брянской колонии заключенный нарушил установленный в исправительном учреждении порядок больше 400 раз. Поэтому суд постановил перевести осужденного на 2,5 года из колонии строгого режима в тюрьму.
Постановление суда пока не вступило в силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU