В Брянске во время пожара в частном доме пострадал 63-летний пенсионер

СЕГОДНЯ 15:22 2019-04-25T15:22:54+03:00

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В Советском районе Брянска во время пожара в частном доме пострадал 63-летний пенсионер. Сообщение о возгорании в переулке 2-ом Спартаковском поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 13.15 в четверг, 25 апреля. На место через три минуты приехали две автоцистерны.

Оказалось, что горит мебель на кухне на площади шести квадратных метров. Из-за сильного задымления на пожаре работало одно звено газодымозащитной службы, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Через восемь минут огонь удалось потушить. Эксперты выясняют, почему загорелась мебель на кухне.

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ИСТОЧНИК KP.RU