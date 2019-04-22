В Брянске расширят улицу Пересвета на перекрестке с проспектом Станке Димитрова

СЕГОДНЯ 17:44 2019-04-22T17:44:47+03:00

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Брянске расширят улицу Пересвета в месте, где она примыкает к проспекту Станке Димитрова. В этом году капитально отремонтируют полтора километра дороги. На пешеходном переходе у школы №9 и у переулка Рославльского установят светофоры с кнопкой, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Строители проведут ревизию освещения и заменят некоторые фонари. А также установят пешеходные ограждения. Последний раз улицу Пересвета ремонтировали около 10 лет назад. В этом году в порядок приведут больше 19 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Почти миллиард рублей Брянск получил на ремонт дорог из федерального бюджета. А дорогу к МРЭО, тротуары на проспекте Московском и ливневку на улице Литейной сделают за счет областной казны.

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ИСТОЧНИК KP.RU