В Брянске расширят улицу Пересвета на перекрестке с проспектом Станке Димитрова
Брянске расширят улицу Пересвета в месте, где она примыкает к проспекту Станке Димитрова. В этом году капитально отремонтируют полтора километра дороги. На пешеходном переходе у школы №9 и у переулка Рославльского установят светофоры с кнопкой, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Строители проведут ревизию освещения и заменят некоторые фонари. А также установят пешеходные ограждения. Последний раз улицу Пересвета ремонтировали около 10 лет назад. В этом году в порядок приведут больше 19 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
Почти миллиард рублей Брянск получил на ремонт дорог из федерального бюджета. А дорогу к МРЭО, тротуары на проспекте Московском и ливневку на улице Литейной сделают за счет областной казны.
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ИСТОЧНИК KP.RU