Два водителя автобуса провезли в Брянскую область 11 пистолетов и 35 килограммов пороха

СЕГОДНЯ 17:15 2019-04-22T17:15:06+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Двух иностранцев осудили за контрабанду 11 пистолетов, частей огнестрельного оружия и больше 35 килограммов бездымного пороха. Приговор вынесли в Климовском районном суде. 43-летний и 37-летний мужчины получили 4 года 9 месяцев и 3 года 8 месяцев колонии общего режима, а также штраф 100 тысяч рублей.

- В суде установили, что 18 мая прошлого года водители рейсового автобуса международного сообщения за вознаграждение провезли через границу огнестрельное оружие и порох, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – 19 мая они продали порох в поселке Климово. После этого злоумышленников задержали правоохранители.

Приговор контрабандистам пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU