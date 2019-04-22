Два водителя автобуса провезли в Брянскую область 11 пистолетов и 35 килограммов пороха
Двух иностранцев осудили за контрабанду 11 пистолетов, частей огнестрельного оружия и больше 35 килограммов бездымного пороха. Приговор вынесли в Климовском районном суде. 43-летний и 37-летний мужчины получили 4 года 9 месяцев и 3 года 8 месяцев колонии общего режима, а также штраф 100 тысяч рублей.
- В суде установили, что 18 мая прошлого года водители рейсового автобуса международного сообщения за вознаграждение провезли через границу огнестрельное оружие и порох, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – 19 мая они продали порох в поселке Климово. После этого злоумышленников задержали правоохранители.
Приговор контрабандистам пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU