2019-04-22T16:51:09+03:00
Общество

В Брянске отметят 370-летие пожарной охраны

Праздник пройдет в понедельник, 29 апреля
Марина АНТОНОВА
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Праздник начнется в 12.00.Праздник начнется в 12.00.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске в понедельник, 29 апреля, отметят 370-летие пожарной охраны России. Праздник пройдет на Славянской площади и в концертном зале «Дружба», сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

В полдень на Набережной специалисты Брянского регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества проведут конкурсы и викторины для детей. В 12 часов на сцене «Дружбы» выступят лучшие творческие коллективы Брянска. С двух до четырех часов дня на Славянской площади состоится праздничный концерт. На нем наградят победителей конкурсов. В перерыве пожарные устроят «водную феерию». В небо запустят воздушные шары.

На Набережной пройдет выставка современной и раритетной техники для тушения пожаров. Гости увидят выставку детских работ. На празднике будет работать полевая кухня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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