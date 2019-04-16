2019-04-16T19:08:00+03:00
Общество

Через Брянскую область не пропустили 20 тонн польских яблок, замаскированных под белорусские

Груз остановили недалеко от поселка Выгоничи
Марина АНТОНОВА
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Через Брянскую область не пропустили 20 тонн польских яблок, замаскированных под белорусские. Груз остановили недалеко от поселка Выгоничи. За рулем грузовика был гражданин Белоруссии. Он должен был доставить яблоки из Гомеля в Московскую область.

- Яблоки пытались выдать за белорусские, наклеив соответствующие этикетки на крайний ряд ящиков, - говорят в пресс-службе Брянской таможни. – Остальной товар был промаркирован другими этикетками, где производителем значилась Польша.

Из европейской страны запрещено ввозить товары из-за санкций. Поэтому фрукты изъяли, в ближайшее время их уничтожат. Фирму-перевозчика привлекли к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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