2019-04-15T14:51:31+03:00
Общество

Крупным брянским гостиницам присвоят «звезды»

С 1 июля отели не смогут работать без классификации
Марина АНТОНОВА
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В регионе работает 80 гостиниц.В регионе работает 80 гостиниц.Фото: Марина АНТОНОВА
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Брянским гостиницам, в которых больше 50 номеров, присвоят «звезды». Без классификации они не смогут работать после 1 июля.

Сейчас в регионе работает 80 гостиниц. Классифицированы из них только 14, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Из них «четыре звезды» имеют семь гостиниц, «три звезды» - четыре гостиницы, «две звезды» - одна гостиница и «без звезд» - две гостиницы.

Раньше в России классификационные звезды присваивались по желанию отеля. Часто категорию гостиницы получали вне зависимости от услуг, которые они оказывали. Теперь классификация будет проходить по единым нормативным требованиям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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