В России началось серийное производство ракетного комплекса на базе брянских шасси

СЕГОДНЯ 12:08 2019-04-15T12:08:02+03:00

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В России началось серийное производство зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь». Государственные испытания системы завершились 26 марта, сообщает телеканал «Звезда». Они прошли успешно. Сдать первый серийный комплекс планируют уже в этом году.

Самоходная пусковая установка С-350 размещена на четырехосном шасси, которое производят на брянском заводе. Планируется, что «Витязь» заменит С-300ПС и «Бук-М1-2». На новой зенитной установке разместят 12 ракет средней дальности.

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ИСТОЧНИК KP.RU