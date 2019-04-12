2019-04-12T13:04:58+03:00
Общество

Уроженец Брянска Сергий Привалов стал помощником патриарха Кирилла

Такое решение приняли на заседании Священного Синода
Марина АНТОНОВА
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Фото: сайт Храма-часовни Архангела Михаила.Фото: сайт Храма-часовни Архангела Михаила.
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Уроженец Брянска Сергий Привалов стал викарным епископом патриарха Кирилла. Такое решение приняли на заседании Священного Синода, которое прошло 4 апреля. Сергий Привалов до этого был председателем Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, сообщают на сайте храма при Московском университете МВД. Сергий Привалов в качестве викария получил титул «Клинский».

11 апреля в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве Сергий Привалов возведен в сан архимандрита. До этого он был пострижен в монахи с именем Стефан.

Сергий Привалов родился в 1961 году в Брянске. Окончил 54-ю школу. После этого поступил в Житомирское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО. Получил специальность инженера по эксплуатации радиотехнических средств и проходил воинскую службу на инженерных должностях.

В 1991-1994 годах учился на факультете православной культуры Военной академии имени Петра Великого. В 1995 году ему присвоили воинское звание подполковник. В августе 2001 года уволили из рядов Вооруженных сил.

С сентября 2001 года работал в Синодальном отделе по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями. В 2016 году стал его председателем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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