2019-04-10T08:53:29+03:00
Общество

В Брянске оштрафовали водителя, который не дал проехать по тротуару женщине с коляской

Автомобилист должен заплатить тысячу рублей
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: ОГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: ОГИБДД УМВД России по Брянской области.
Изменить размер текста:

В Брянске оштрафовали автохама, который припарковал машину на тротуаре. О нарушителе сообщила горожанка, которая не смогла проехать по улице с детской коляской. При этом автомобилист надсмехался над женщиной и посоветовал ей объехать машину по автомобильной дороге.

Полицейские провели расследование. Оказалось, что 7 апреля водитель автомобиля «Хонда» припарковался у дома на 18 на улице Чехова на тротуаре. Мужчину привлекли к административной ответственности, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Автомобилист должен заплатить тысячу рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Бежицы 270 раз пожаловались на холодные батареи в отопительный сезон
Жителя Новозыбкова осудили за ДТП, в котором пострадала пенсионерка
В Майском парке в Бежице появится скейт-парк и фонтан
В Брянске у бежицкого универмага перевернулась легковушка
Про собак и про людей
В Брянске вступил в силу приговор мошеннику, который обманул государство на 22 миллиона рублей
В детском саду в Гордеевском районе разрешали собирать деньги на ремонт с родителей
В Почепе водитель внедорожника сбил пенсионерку
Брянцы обсуждают разгневанную мать, которая ударила своего ребенка и старушку
В Брянске прошла первая репетиция Парада Победы-2019
В Злынковском районе осудили гражданина Армении, который въехал в Россию незаконно
В Брянской области арендаторы леса не доплатили 23 миллиона рублей в казну
В Брянске бывшего чиновника осудили за хищение 14 миллионов рублей
В Брянске ограничат движение на улицах Спартаковской и Куйбышева
Вопросы Советского района
В Фокинском районе Брянска 11 апреля отключат воду