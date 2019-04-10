В Брянске оштрафовали водителя, который не дал проехать по тротуару женщине с коляской

СЕГОДНЯ 08:53 2019-04-10T08:53:29+03:00

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В Брянске оштрафовали автохама, который припарковал машину на тротуаре. О нарушителе сообщила горожанка, которая не смогла проехать по улице с детской коляской. При этом автомобилист надсмехался над женщиной и посоветовал ей объехать машину по автомобильной дороге.

Полицейские провели расследование. Оказалось, что 7 апреля водитель автомобиля «Хонда» припарковался у дома на 18 на улице Чехова на тротуаре. Мужчину привлекли к административной ответственности, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Автомобилист должен заплатить тысячу рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU