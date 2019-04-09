2019-04-09T15:49:55+03:00
Происшествия

Жителя Брянска будут судить за то, что до смерти избил подругу

Преступление он совершил 30 декабря
Марина АНТОНОВА
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31-летнего жителя Брянска будут судить за то, что до смерти избил подругу. Следователи завершили расследование уголовного дела.

- По версии следствия, вечером 30 декабря прошлого года обвиняемый был у себя дома на улице Институтской в Бежицком районе, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Он поссорился с 36-летней подругой. И мужчина, и женщина в это время были пьяны.

Обвиняемый бил подругу руками. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Женщина умерла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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