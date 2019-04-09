Жителя Брянска будут судить за то, что до смерти избил подругу
Преступление он совершил 30 декабря
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31-летнего жителя Брянска будут судить за то, что до смерти избил подругу. Следователи завершили расследование уголовного дела.
- По версии следствия, вечером 30 декабря прошлого года обвиняемый был у себя дома на улице Институтской в Бежицком районе, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Он поссорился с 36-летней подругой. И мужчина, и женщина в это время были пьяны.
Обвиняемый бил подругу руками. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Женщина умерла.
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ИСТОЧНИК KP.RU