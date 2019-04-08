В Клинцах девушка украла у подруги золотую цепочку с кулоном

8 Апр 16:47 2019-04-08T16:47:51+03:00

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19-летнюю жительницу Стародубского района подозревают в краже золотой цепочки с кулоном у подруги. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

20-летняя девушка из Клинцов заметила пропажу украшения еще в конце января. Но она решила не обращаться в полицию, так как не была уверена, украли ли ювелирное изделие или она просто его потеряла.

Правда выяснилась, когда полицейские вернули девушке кулон, но без цепочки. Стражи порядка нашли его в одном из городских ломбардов.

- Правоохранители выяснили, что к преступлению причастна одна из знакомых потерпевшей, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Она присвоила чужое украшение во время визита к приятельнице.

Стоимость цепочки подозреваемая обещала возместить. За кражу ей может грозить до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU