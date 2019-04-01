2019-04-01T15:24:36+03:00
Общество

Свалки превратим в компост!

Тариф за вывоз мусора в сельских поселениях может быть снижен
Марина АНТОНОВА
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Тариф за вывоз мусора в сельских поселениях может быть снижен.Тариф за вывоз мусора в сельских поселениях может быть снижен.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С начала этого года управлением государственного регулирования тарифов Брянской области был установлен единый тариф за вывоз и утилизацию ТКО и для жителей многоквартирных домов в Брянске, и частного сектора в области. Все жители платят по 89 рублей 11 копеек с человека с месяц. Вместе с тем, правительство региона намерено пересмотреть тарифную политику и сделать ее дифференцированной. Помимо предоставления льгот по оплате услуги за обращение с ТКО отдельным категориям граждан, которые нуждаются в социальной поддержке, сейчас производятся замеры норм накопления твердых коммунальных отходов. По предварительной оценке, в областном центре выбрасывают больше заложенного в норматив. А вот в сельских районах жители укладываются в норму около 30 кг твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на человека в месяц. Но тариф для них может быть снижен, если они сами будут в этом заинтересованы, в частности, не будут создавать свалки из веток деревьев и старой листвы, а займутся компостированием.

К сожалению, в нашей стране пока нет культуры обращения с отходами. Поэтому часто мусор с дачных участков и частных домовладений оказывается сваленным за забором, у дороги, в лесу, в оврагах – в любом месте, только бы от своего дома подальше. Но от свалок можно избавиться только если мы сами не будем их создавать. Как показывают результаты анализа фракционного состава отходов, в частном секторе наблюдается высокая доля органических отходов, которые можно легко переработать с помощью методики компостирования, предназначенной для домашних условий.

В европейских странах компостирование – это реально существующая технология, которую использует население и которую можно освоить с помощью брошюр, видеоматериалов, а также информации, которая есть в Интернете или у хозяйственных соседей.

Такой метод позволяет правильно перерабатывать более 60% органических отходов, не неся при этом каких-либо затрат. Например, сейчас, весной, когда все готовят свои участки к летнему сезону – подрезают ветки садовых деревьев, убирают старую траву и листву на огороде, целесообразнее воспользоваться садовымизмельчителем и превратить ненужный природный материал в полезное удобрение.

Региональный оператор по обращению с ТКО ОАО «Чистая планета» напоминает, что правильное обращение с природным мусором поможет не только снизить тариф за обращение с ТКО, но и научит жителей нашего региона заботиться об экологии: не загрязнять воздух, не захламлять лес и землю, восстанавливать природные ресурсы, максимально использовать отходы в хозяйстве, превращая их в мульчирующий материал для почвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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