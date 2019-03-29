В Брянской области объединили Новозыбковский район и город Новозыбков

29 Март 11:12 2019-03-29T12:37:40+03:00

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В Брянской области объединили два муниципальных образования – Новозыбковский район и город Новозыбков. Соответствующий закон приняли депутаты на очередном заседании областной Думы, которое состоялось 28 марта. Новое муниципальное образование будет называться Новозыбковским городским округом. Закон вступит в силу 10 июня.

До конца года решат вопросы передачи имущества между муниципальными образованиями, согласуют межбюджетные отношения, приведут в соответствие уставы и другие правовые акты, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Кстати, 2019 год – юбилейный для Новозыбковского района. Ему исполняется 90 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU