Брянского депутата Мухтара Бадырханова исключили из партии из-за скандала в ресторане

28 Март 13:45 2019-03-28T13:46:52+03:00

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Депутата Брянского городского Совета Мухтара Бадырханова исключили из партии ЛДПР, где он состоял. Такое решение приняли на заседании Высшего Совета партии в Москве. Мухтара Бадырханова исключили с формулировкой «за предательство партийных интересов, за совершение порочащих ее действий, наносящих моральный ущерб ЛДПР», сообщают в брянском отделении либерал-демократов.

Напомним, анонимный источник в одном из мессенджеров сообщил, что в ноябре прошлого года Мухтар Бадырханов отдыхал в московском ресторане. Он и еще 17 гостей выпили спиртного на 117 тысяч рублей. Но не согласились с выставленным счетом. И устроили скандал. Сотрудники ресторана вызвали в полицию. В отделение отвезли подвыпивших клиентов, в том числе и Мухтара Бадырханова.

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ИСТОЧНИК KP.RU