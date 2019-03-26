С фермы в Мглинском районе сезонный работник украл четыре электродвигателя

26 Март 16:26 2019-03-26T16:26:58+03:00

За кражу брянцу грозит до пяти лет колонии. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Изменить размер текста: A A

53-летнего жителя мглинского села Рудня подозревают в краже четырех электродвигателей с территории крестьянско-фермерского хозяйства. Владелец предприятия узнал о пропаже от полицейских. Причиненный ущерб оценили в 34 тысячи рублей. На ферме установлены видеокамеры, но в течение двух недель никто из работников не замечал пропажи.

- Подозреваемый живет неподалеку от фермы и работает на ней в сезон, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - К краже он подошел основательно – за несколько дней собрал и спрятал двигатели в одном месте. Ночью он отвез их к себе домой на санках.

На следующий день мужчина поехал с односельчанином в Мглин, чтобы сдать двигатели. Но приемщик предложил ему цену гораздо меньше той, на которую он рассчитывал. Поэтому брянец отдал двигатели нанятому водителю.

Ущерб мужчина возместил. За кражу ему грозит до пяти лет колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU