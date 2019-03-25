Под Брянском нашли живым пропавшего 55-летнего мужчину
Он нуждался в медицинской помощи
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В Брянском районе в деревне Глаженка нашли живым пропавшего 55-летнего мужчину. Об этом сообщили волонтеры в социальных сетях. Пропавший нуждался в медицинской помощи. В Глаженке находится психоневрологический интернат.
Мужчина потерялся 21 марта. В воскресенье вечером, 24 марта, добровольцы написали, что его нашли.
Кстати, за последнюю неделю это второй пропавший из Глаженки.
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ИСТОЧНИК KP.RU