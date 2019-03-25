Под Брянском нашли живым пропавшего 55-летнего мужчину

25 Март 10:39 2019-03-25T10:39:06+03:00

Он нуждался в медицинской помощи

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В Брянском районе в деревне Глаженка нашли живым пропавшего 55-летнего мужчину. Об этом сообщили волонтеры в социальных сетях. Пропавший нуждался в медицинской помощи. В Глаженке находится психоневрологический интернат.

Мужчина потерялся 21 марта. В воскресенье вечером, 24 марта, добровольцы написали, что его нашли.

Кстати, за последнюю неделю это второй пропавший из Глаженки.

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ИСТОЧНИК KP.RU