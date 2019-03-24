В Клинцах пассажирка попала в больницу после поездки на автобусе

24 Март 11:13 2019-03-24T11:13:19+03:00

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В брянском городе Клинцы 49-летняя пассажирка попала в больницу после поездки на автобусе. Женщина упала после резкого торможения.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около восьми часов утра в субботу, 23 марта, у доме №60 на проспекте Ленина в Клинцах, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Автобусом ПАЗ управляла 32-летняя женщина. Она ехала со стороны улицы Дзержинского в сторону улицы Калинина. Водитель резко затормозила перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей. Но одна пассажирка в салоне не удержалась и упала.

У пострадавшей диагностировали травму и ушиб головы, сотрясение мозга. Женщину госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU