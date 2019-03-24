В брянском городе Фокино водитель ВАЗа сбил пьяного пенсионера
Пострадавшего мужчину госпитализировали
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В брянском городе Фокино водитель ВАЗ-21213 сбил пьяного 63-летнего мужчину. Дорожно-транспортное происшествие случилось около семи часов вечера в субботу, 23 марта, на улице Карла Маркса, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
24-летний автомобилист двигался задним ходом. И, по всей видимости, не заметил пешехода, который стоял позади машины. И сбил его. Мужчина был пьяным. Он получил сотрясение мозга и поранил лицо. Пострадавшего госпитализировали в Фокинскую городскую больницу.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU