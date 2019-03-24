Жительница Брянска нашла кусок иглы в колбасе

24 Март 10:49 2019-03-24T10:51:32+03:00

Женщина купила ее в одном из сетевых магазинов города

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Жительница Брянска нашли кусок металлической иглы в колбасе. Фотографию она опубликовала в соцсетях. Рассказала, что купила колбасу в одном из сетевых магазинов в Брянске. В комментариях указала производителя из Владимира.

Пользователи пишут, что такими иглами накачивают продукцию рассолом, чтобы увеличить вес и срок годности товара.

Горожане посоветовали женщине жаловаться не в соцсетях, а производителю или в Роспотребнадзор.

Куда и на что могут пожаловаться брянцы, читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU