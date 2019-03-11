В Краснодарском крае поймали мошенницу, которая обманула трех пенсионеров в Брянске
Брянские полицейские поймали в Краснодарском крае злоумышленницу, которую подозревают в мошенничестве и краже. Три преступления совершили в октябре прошлого года в Брянске. Женщина обманула трех пенсионеров и похитила у пожилых людей 133 тысячи рублей.
- Полицейские выяснили, что злоумышленница действовала по отработанной схеме, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Сначала предлагала купить мед, потом просила разменять несколько крупных купюр. Женщина забирала настоящие деньги у пенсионеров, а взамен отдавала билеты «банка приколов». Таким образом она похитила 80 и 30 тысяч рублей.
В последнем случае пенсионерка отказалась менять деньги. Тогда злоумышленница отправила женщину из комнаты, попросив вернуть ее пустую банку от меда. А сама забрала из тайника 23 тысячи рублей.
Вернуть деньги обманутым пенсионерам пообещали родственники подозреваемой. А задержанной грозит до пяти и до шести лет по предъявленным статьям.
Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU