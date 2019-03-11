2019-03-11T12:50:45+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае поймали мошенницу, которая обманула трех пенсионеров в Брянске

Женщина похитила у пожилых людей 133 тысячи рублей
Марина АНТОНОВА
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Полицейские завели уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Кража".Полицейские завели уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Кража".Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Брянские полицейские поймали в Краснодарском крае злоумышленницу, которую подозревают в мошенничестве и краже. Три преступления совершили в октябре прошлого года в Брянске. Женщина обманула трех пенсионеров и похитила у пожилых людей 133 тысячи рублей.

- Полицейские выяснили, что злоумышленница действовала по отработанной схеме, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Сначала предлагала купить мед, потом просила разменять несколько крупных купюр. Женщина забирала настоящие деньги у пенсионеров, а взамен отдавала билеты «банка приколов». Таким образом она похитила 80 и 30 тысяч рублей.

В последнем случае пенсионерка отказалась менять деньги. Тогда злоумышленница отправила женщину из комнаты, попросив вернуть ее пустую банку от меда. А сама забрала из тайника 23 тысячи рублей.

Вернуть деньги обманутым пенсионерам пообещали родственники подозреваемой. А задержанной грозит до пяти и до шести лет по предъявленным статьям.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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