В Краснодарском крае поймали мошенницу, которая обманула трех пенсионеров в Брянске

СЕГОДНЯ 12:50 2019-03-11T12:50:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянские полицейские поймали в Краснодарском крае злоумышленницу, которую подозревают в мошенничестве и краже. Три преступления совершили в октябре прошлого года в Брянске. Женщина обманула трех пенсионеров и похитила у пожилых людей 133 тысячи рублей.

- Полицейские выяснили, что злоумышленница действовала по отработанной схеме, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Сначала предлагала купить мед, потом просила разменять несколько крупных купюр. Женщина забирала настоящие деньги у пенсионеров, а взамен отдавала билеты «банка приколов». Таким образом она похитила 80 и 30 тысяч рублей.

В последнем случае пенсионерка отказалась менять деньги. Тогда злоумышленница отправила женщину из комнаты, попросив вернуть ее пустую банку от меда. А сама забрала из тайника 23 тысячи рублей.

Вернуть деньги обманутым пенсионерам пообещали родственники подозреваемой. А задержанной грозит до пяти и до шести лет по предъявленным статьям.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU