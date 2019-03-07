Самой красивой студенткой Брянского госуниверситета стала Карина Акулова
Самой красивой студенткой Брянского государственного университета стала Карина Акулова. Девушка учится на третьем курсе факультета иностранных языков.
Фото: vk.com, Брянский государственный университет.
Второе место и титул «Вице-мисс» достался Дарье Бабкиной – студентке первого курса юридического факультета.
Подарки получили девушки в разных номинациях. Приз зрительских симпатий вручили Дарье Ячменевой. Победительницей в номинации «Мисс очарование» стала Алена Осипова. Самой оригинальной студенткой оказалась Ксения Кузнецова. И приз в номинации «Грация» получила Елизавета Куян.
Напомним, традиционный университетский конкурс красоты «Краса БГУ-2019» прошел в актовом зале главного корпуса в среду, 6 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU