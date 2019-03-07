2019-03-07T09:28:19+03:00
Общество

Самой красивой студенткой Брянского госуниверситета стала Карина Акулова

Еще пять девушек получили призы в других номинациях
Марина АНТОНОВА
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Фото: Информационная комиссия СтудСовета БГУ.Фото: Информационная комиссия СтудСовета БГУ.
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Самой красивой студенткой Брянского государственного университета стала Карина Акулова. Девушка учится на третьем курсе факультета иностранных языков.

Фото: vk.com, Брянский государственный университет.

Фото: vk.com, Брянский государственный университет.

Второе место и титул «Вице-мисс» достался Дарье Бабкиной – студентке первого курса юридического факультета.

Подарки получили девушки в разных номинациях. Приз зрительских симпатий вручили Дарье Ячменевой. Победительницей в номинации «Мисс очарование» стала Алена Осипова. Самой оригинальной студенткой оказалась Ксения Кузнецова. И приз в номинации «Грация» получила Елизавета Куян.

Напомним, традиционный университетский конкурс красоты «Краса БГУ-2019» прошел в актовом зале главного корпуса в среду, 6 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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