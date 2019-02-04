В Брянске впервые удалили позвоночную грыжу через сантиметровый разрез

СЕГОДНЯ 12:39 2019-02-04T12:39:16+03:00

Теперь такие операции смогут проводить в горбольнице №1

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В Брянске 30 января впервые удалили позвоночную грыжу через сантиметровый разрез. Для этого в нейрохирургическое отделение Брянской городской больницы №1 приехали специалисты из Москвы.

Пациенту вырезали грыжу поясничного отдела позвоночника, сообщают в пресс-службе департамента здравоохранения Брянской области. Подобные операции традиционными методами проводятся на базе брянской больницы около 120 раз в год.

Для эндоскопической операции сделали маленький размер длиной всего лишь один сантиметр. Благодаря этому мышцы и связки, которые окружают межпозвоночный диск, травмируются меньше. Во время операции пациент теряет минимум крови. Само вмешательство проходит быстрее. Да и для восстановления после операции требуется меньше времени, а также сокращается риск осложнений.

В дальнейшем на базе горбольницы №1 планируют проводить подобные операции.

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ИСТОЧНИК KP.RU