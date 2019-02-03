В Новозыбкове ввели карантин по бешенству

СЕГОДНЯ 14:32 2019-02-03T14:32:56+03:00

В Новозыбковском районе за год бешеные животные покусали 180 человек. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В брянском городе Новозыбков на улице Гагарина установили карантин по бешенству. В конце января заболевание подтвердили у домашней собаки, которая жила в квартире и гуляла на улице без поводка. 27 января животное погибло. Люди, которые контактировали с псом, проходят курс прививок от бешенства, сообщает НОВОЗЫБКОВ.SU.

В прошлом году в Новозыбковскую больницу обратились 186 человек, которые пострадали от больных животных. Большинство из них, 85 человек, покусали домашние собаки. 52 горожанина получили раны от бродячих псов, 40 пострадали от укусов кошек, 3 – от диких животных, 2 – от коров, 4 – от других домашних животных. Курс прививок прошли 180 человек.

Кстати, в Брянской области на 3 февраля бешенство зарегистрировано в Стародубском, Брасовском, Красногорском и Брянском районе, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU