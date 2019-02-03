На «Мосфильме» выйдет фильм «Однажды в Трубчевске», снятый в Брянской области

СЕГОДНЯ 10:23 2019-02-03T10:23:02+03:00

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На «Мосфильме» выйдет полнометражный художественный фильм «Однажды в Трубчевске», который снимали в Брянской области. Об этом режиссер Лариса Садилова сообщила в социальных сетях.

Изначально фильм назывался «С Новым годом!» и задумывался короткометражным. Премьеру ленты увидели жители Трубчевска на фестивале «Наше кино» в июне прошлого года. Они же и предложили варианты дальнейшего развития событий. Поэтому лента превратилась в полный метр. В августе съемочная группа вновь приехала в Трубчевск. Жители города, окрестных сел и деревень принимали участие в съемках.

В фильме разворачивается история о романе между мужчиной и женщиной в маленьком провинциальном городке. Отношения сложно скрыть от глаз соседей, да и всего города, потому что все друг друга знают.

Главные роли в картине исполнили Кристина Шнайдер, Егор Баринов и актер брянского драмтеатра Юрий Киселев.

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ИСТОЧНИК KP.RU